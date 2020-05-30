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Познер заявил об угрозе гражданской войны в США

Познер

Журналист высказал своё мнение по важному вопросу

Стремительно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными американцами может послужить причиной новой гражданской войны в США, считает известный российский телеведущий Владимир Познер, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на его официальный сайт.

О своих опасениях по поводу роста социально-экономического напряжения в Америке журналист рассказал в интервью Софико Шеварднадзе.

По мнению Познера, США, как страна, разделилась не только по имущественному признаку, но и в отношении действующего президента Дональда Трампа.

Как отметил один из самых известных российских интервьюеров, он никогда не жил в Америке, которая была бы настолько разделена, как в данный период времени.

Телеведущий сравнил уровень разногласий внутри США со временем противостояния Севера и Юга, когда одной из основных причин войны стали противоречия между разными частями страны в вопросе рабства.

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