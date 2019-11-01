«Позор государству» — Центробанк озвучил шокирующие данные

Долги россиян достигли максимума с 2012 года, сообщает DEITA.RU.

Отношение ежемесячных выплат по кредитам россиян к их доходам на 1 января текущего года достигла максимума и составила 10,6 процента. Согласно данным Центробанка, на сегодняшний день кредит выплачивают 39,5 миллиона граждан нашей необъятной родины. Это большая часть трудоспособного населения страны.

Отмечается, что подобное стало возможным благодаря послаблению от Центробанка. С начала 2019 года кредитные организации получили возможно выдавать кредиты тем, кто имеет уже долги, а их долговая нагрузка превышает 60 или даже 80 процентов.

Тут же в социальных сетях россияне припомнили прощенный российскими властями крупный долг Африке. «Зато мы Африке 20 миллиардов прощаем», «А че нам, Африке 20 миллиардов дарим, шикуем», «Предлагаю оформить второе гражданство в Африке, и не платить ни копейки, все равно потом спишут долг», — пишут в комментариях.

Кроме того, россияне отметили, что сегодня жизнь стала настолько дорогой, что справляться собственными силами, без привлечения кредитов, фактически невозможно. «Позор государству, если даже детей в школу собрать надо кредит брать (реклама даже по телевизору была). Продукты просто настолько дорогие, что аж страшно, и чем дальше, тем хуже. А с нового года опять всё подорожает», — сетуют люди.

Стоит отметить, что нашлись и такие россияне, которые уверены, что к кредитам просто надо подходить с умом. «Кредит — это не рабство, если ты соизмеряешь свой заработок и сумму займа», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова