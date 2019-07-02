В конце июня ключевое предприятие Тюменской области Антипинский НПЗ так и не возобновило работу в конце июня, несмотря на то, что председатель правления Сбербанка Герман Греф называл именно эту дату нового старта работ. АНПЗ стал первым в череде других нефтеперерабатывающий предприятий, близких к разорению, сообщает DEITA.RU.

По словам ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, единственное, что может сохранить жизнь заводам, — срочная отмена акцизов на автомобильное топливо, которые были введены с 1 января. Отмена акцизов вызовет рост цен на бензин на девять рублей за литр. Однако это критично, ведь в противном случае на российском топливном рынке развернется совсем другая история.

Как пишет URA.RU, альтернативным решением станет банкротство сразу восьми заводов, а это дефицит бензина на российском рынке и рост цен до ста рублей за литр автомобильного топлива.

Эта новость вызвала бурное обсуждение в интернете. Россияне фактически негодуют. «Позор на весь мир — страна-бензоколонка не может обеспечить собственное население бензином. Венесуэла два. По стопам Мадуро идут главные российские властные фигуры. Сколько же будет стоить буханка хлеба, привезенная автомобилем на 100-рублевом бензине с подорожавшим на семь процентов Платоном и с учетом 20 процентов НДС?» — спрашивают граждане.

Екатерина Брязгунова