Пока Россия и Япония не могут поделить острова Курильской гряды, а правительство Камчатки сдает в аренду остров Карагинский, россияне обсуждают оба эти события, при этом не всегда отделяя одно от другого, сообщает DEITA.RU.

Ранее агентство писало, что власти сдали остров в аренду на 49 лет. Арендатор единовременно должен заплатить 15 тысяч 120 рублей, а это всего лишь восемь копеек за гектар. Кроме того, он будет ежемесячно платить шесть и девять тысяч рублей за использование объектами животного мира и лесных участков соответственно.

DEITA.RU сделало небольшую подборку комментариев россиян, которые болезненно восприняли новости сдаче земли в аренду на полвека. Вот что они пишут. «Офигеть Японцам на 49 лет и 8 рублей гектар в год, а своим на 3 года гектар 500 000 рублей в год — нормально», «Так Трутнев все и отдал под шумок. С его приходом все хуже и хуже Дальнему Востоку», «Какого! Ради копеек родину продают. Засудить его, выгнать с позором», «Беда ребята беда... одна за другой», «Живут по принципу — после нас хоть потоп! Выгребают все подчистую…», — обвиняют пользователи соцсетей российскую власть.

Некоторые россияне, обдумав ситуацию, задают вполне конкретные вопросы, не переходя что называется на личности. «Я считаю, что никаким инвесторам или ещё кому-либо нельзя давать российскую землю в аренду. Только своим гражданам, которые будут беречь свою землю. Вот когда надо выходить на протестные митинги! А губернатор сам бы один без разрешения сверху не посмел бы принять такое решение. Прокуратуре следует глубже разобраться в этом деле. Трутнев не мог не знать об этой сделке. Позор нашей власти! Если у них за спиной такое творит местный чиновник!» — пишет гражданин.

Нашлись и те, кто прочитал в заметке DEITA.RU, только то, что написано: «А почему решили, что Японии сдали? В статье же не пишут, кому сдали. Кстати, а кому сдали?» — задаются животрепещущим вопросом граждане.

Стоит отметить, что остров сдали в аренду российской коммерческой фирме. DEITA.RU следит за развитием событий.

Екатерина Брязгунова