«Позор» — пенсионный фонд разгневал россиян

Пенсионерам поднимут пенсионные выплаты, сообщает DEITA.RU.



Данная мера коснется только тех пожилых россиян, которые получают выплаты на 20 процентов выше прожиточного минимума. При этом в пенсионном фонде отметили, что речь идет не о ежемесячных выплатах, в единовременных.

Напомним, на сегодняшний день получить единовременно накопительную часть пенсии могут только те пенсионеры, у кого ежемесячные выплаты превышают прожиточный минимум на пять процентов. ПФР хочет изменить это и поднять порог до 20 процентов.

Стоит отметить, что в каждом региона установлен свой прожиточный минимум для всех категория граждан.

В социальных сетях тут же отреагировали на нововведение. «Ну не смешите вы! Поднимут они опять на 100 рублей, позор», «Да, конечно, смогут лишний пакет молока купить, позор», «Это позор для страны! Что за пенсии? За ЖКХ заплатить и зубы на полку», «В СССР пенсия была, кто работал и имел стаж, 132 рубля. Пенсионеры не были нищими, а сейчас позор нашей власти», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова