«Позорище»: В Большом Камне «отменили» Новый год

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"Нет площади - нет ёлки": жители приморского
города Большой Камень массово выражают недовольство отсутствием главного
символа Нового года на центральной площади, сообщает DEITA.RU. Кроме того,
горожан не радует повсеместное отсутствие праздничной иллюминации и украшений.
Новый год в "любимом городе Путина", похоже, отменили.
В этом году новогодней ёлки на площади не будет. Она спряталась в отдалённом районе города, за зданием Дома культуры. В целом по городу нет украшений, и как следствие – сопутствующего предпраздничного настроения, сообщают жители. Они рассказали, что когда ёлка была установлена на площади в центре города, школьники любовались объектом по пути в школу и обратно, семьи фотографировались на фоне новогоднего символа.
Стоит отметить, что нашлись и те, кто счёл новое место весьма удобным. Так, некоторые горожане отмечают, что в центре города значительно загрязнён воздух, и гулять лучше на окраине, где экологическая обстановка приятнее. Однако подавляющее большинство выразивших собственное мнение недовольны обстановкой в городе.
«Едешь по городу - никакого праздника: ни фигур, ни елки, ни украшений».
«В администрации сказали, что у нас нет площади. И что там небезопасно. Вдруг кого задавят. И это притом, что много лет елка стояла там, и ни одного ЧП».
«Теперь новогоднюю красавицу не только не видно, но и подъехать к ней нельзя - парковка там отсутствует».
«Придётся говорить [детям], что дяди с тётями решили не ставить, потому что не любят этот праздник, и им мешает ёлка. Позорище, что из Дня города сделали не пойми что, что сейчас» (прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены).
Некоторые недовольные люди в саркастической форме предлагают сделать Дом Культуры центром города, если именно там, на окраине Большого Камня проходят праздники. Горожане в целом недовольны ситуацией, когда муниципалитет не учитывает мнение местных жителей, и, как отмечают горожане, «обидно, что нами правят такие люди».
Софья Корф