Череда скандалов, связанных с воровством пенсий, прокатилась по России, сообщает DEITA.RU.

На Камчатке махинациями с пенсиями занимались сотрудники «Почты России». По версии следствия, в 2017-2018 годах почтальон вместе с начальником почтового отделения организовали целую финансовую «пирамиду» для присвоения социальных пособий и пенсий.

Как считают следователи, женщины присваивали чужие деньги, подделывая подписи получателей. Очередному пенсионеру деньги выдавались за счет того, кому выплаты положены позже по срокам в том же месяце. По версии следствия, если дальнейших получателей не было, почтальон и ее начальник пользовались средствами из кассы отделения Почты России. Почтальон в содеянном призналась и раскаялась, в то время как ее соучастница - начальник почтового отделения, несмотря на собранную следствием доказательственную базу, вину в инкриминируемом ей преступлении не признала.

Как сообщает следствие, по делу опрошено более 50 пенсионеров. Ущерб оценивается в 2,5 миллиона рублей.

А вот на Ямале бывшую сотрудницу Пенсионного фонда России обвиняют в хищении 6,4 миллиона рублей. Схема тут была несколько иная. Молодая жительница Шурышкарского района два с половиной года начисляла односельчанам дополнительные выплаты, которые потом снимала с их карт и присваивала себе. Уголовное дело в ее отношении передано в суд.

В Батайске женщины еще в 1997 году стали вкладчиками одного из негосударственных пенсионных фондов. Более 20 лет дисциплинированно уплачивая взносы, к которым плюсовался инвестиционный доход. Теоретически, их прибавка к пенсии ввела бы в восторг большинство российских пенсионеров: примерно от 70 тысяч рублей и более 90 тысяч рублей в месяц. Но в настоящее время их НПФ находится в стадии принудительной ликвидации. По окончании процедуры ликвидации фонд может быть объявлен банкротом, а вкладчики лишатся личных накоплений.

Дмитрий Санников