Президент рассказал о том, где больше всего долгов, сообщает DEITA.RU.

По мнению Владимира Путина, самая большая задолженность по заработной плате в стране сохраняется на волгоградском заводе. Со слов президента, там сотрудникам задолжали рекордные 164 миллиона рублей.

Однако, министр труда Максим Тополин ранее сказал главе государства, что именно Приморье является лидером по не выплатам рабочим, а конкретно владивостокский завод "Радиоприбор". Там, по информации чиновника, общая сумма долга составила 160 миллионов рублей.

Министр добавил, что оба предприятия недавно были на рассмотрении российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В отношении "Радиоприбора" власти начали процедуру банкротства, а федеральное правительство взяло ситуацию с зарплатами под свой особый контроль.