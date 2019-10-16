«Прав, и что?»: столичные жители переругались из-за слов блогера о городе

Очередной выпуск блога Ильи Варламова поделил жителей Владивостока на два лагеря, сообщает DEITA.RU.



Не успел выйти в Сеть видеоролик блогера-урбаниста Ильи Варламова о Владивостоке, как местные жители начали войну в соцсетях. Комментаторы не жалели времени на споры и доказательства своей правды.

Напомним, Варламов выложил в Сеть очередное видео о Владивостоке, в котором вновь опустил город: плохие дороги, отсутствие тротуаров, реклама на каждом углу и нулевая инфраструктура для пешеходов и, тем более, инвалидов. А главный вывод – «дорогами занимаются некомпетентные дураки».

Так вот жители Владивостока как всегда очень болезненно отреагировали на такие слова о родном городе. Комментарии с негативом быстро расплодились в Сети:

«Не нравится тогда какого органа едите сюда»

«… (хорошая) позиция - приехать и все … (обгадить). Это верный признак отсутствия ума. Тупое перечисления недостатков, причем нередко субъективных, без анализа причин. Блогер он и есть блогер - все не о чем»

«напишу ты дебил … (мат), это портовый город в первую очередь в советское время сюда никто не мог попасть чтобы перестроить его как твою … (мат) город Москву … (мат) и так далее … (мат) Ты просто Следи за тем что ты говоришь Ты историю покопаем вот ты фотографию отправлял … (мат) там же портовый город а то что переходы с этими подъемами Я на коляске по ним поднимаю всегда с ребёнком с двумя говорю и никогда не парюсь на эту тему а ты когда хочешь по железнодорожным путям ты вправо посмотри там подводная лодка стоит там парк есть там пишешь пешеходные переходы есть там тропинки есть а то что гостиница Хаят не достроена и уже давным-давно продали Потому что ты … (мат) об этом никогда не знал и не узнаешь» (орфография и пунктуация сохранены).

Однако другие пользователи соцсетей согласны с мнением Варламова на все 100:

«Конечно горожане сильно любят свой город!!! Но думаю он прав! Все эти неудобства обсуждали ещё 10лет назад и толком нечего не изменилось!!! Основная причина РЕАЛЬНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ!!! ЭТО очевидно! Во всем мире в городах структура пляшет от ПЕШЕХОДОВ ИНВАЛИДОВ МАМОЧЕК И ОБЩЕСВЕННОГО ТРАНСПОРТА !!!- это знают все! во Владе с этим беда реально! Трлтуаров нет с коляской непройтись инвалидам тоже нереально! Общесвенный транспорт тоже ужасный и организован безобразно!!! Корейские автобусы для предприятий но не для города !!!! Непонятные отстойники на Семёновской и Луговой всё это нужно разгонять! Эти площади для горожан но не для бизнесменов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дороги нужно расширять а в место этого идет точечная застройка и в результате сужение!!!!! Ужасс и позорище!!!! Все приезжие иностранцы ржут»

«Все в принципе по делу. Особенно про идиотов которые наезжают на пешеходный переход и стоят там как будто так и надо»

«Прав он, только дальше что? Всем все равно, и 10 лет назад те же жалобы были!»



«На все миллион процентов согласна с комментариями блоггера . Город машин , город просто для людей мало что есть . Одна природа тут красива и все».

Елена Миронова