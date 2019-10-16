telegr wh call

Новости

Живодерный контент обсуждают единороссы

16 Октябрь 2019, 11:00

ГИБДД ввела новый запрет для водителей

16 Октябрь 2019, 10:45

Пенсионная реформа добралась до полиции

16 Октябрь 2019, 10:30

Приморье сошло с ума – внутриполитические трюки и фокусы превращают край в балаган

16 Октябрь 2019, 10:15

Сбербанк вводит абонентскую плату для клиентов

16 Октябрь 2019, 10:00

Медведев порадует рыбаков

16 Октябрь 2019, 09:50

Новая квитанция за ЖКХ сорвет планы россиян

16 Октябрь 2019, 09:45

Засаду на браконьеров устроили в Приморье

16 Октябрь 2019, 09:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Прав, и что?»: столичные жители переругались из-за слов блогера о городе

Владивосток, тротуар, аллея, город

Очередной выпуск блога Ильи Варламова поделил жителей Владивостока на два лагеря, сообщает DEITA.RU.

Не успел выйти в Сеть видеоролик блогера-урбаниста Ильи Варламова о Владивостоке, как местные жители начали войну в соцсетях. Комментаторы не жалели времени на споры и доказательства своей правды.

Напомним, Варламов выложил в Сеть очередное видео о Владивостоке, в котором вновь опустил город: плохие дороги, отсутствие тротуаров, реклама на каждом углу и нулевая инфраструктура для пешеходов и, тем более, инвалидов. А главный вывод – «дорогами занимаются некомпетентные дураки».

Так вот жители Владивостока как всегда очень болезненно отреагировали на такие слова о родном городе. Комментарии с негативом быстро расплодились в Сети:

«Не нравится тогда какого органа едите сюда»

«… (хорошая) позиция - приехать и все … (обгадить). Это верный признак отсутствия ума. Тупое перечисления недостатков, причем нередко субъективных, без анализа причин. Блогер он и есть блогер - все не о чем»

«напишу ты дебил … (мат), это портовый город в первую очередь в советское время сюда никто не мог попасть чтобы перестроить его как твою … (мат) город Москву … (мат) и так далее … (мат)  Ты просто Следи за тем что ты говоришь Ты историю покопаем вот ты фотографию отправлял … (мат)  там же портовый город а то что переходы с этими подъемами Я на коляске по ним поднимаю всегда с ребёнком с двумя говорю и никогда не парюсь на эту тему а ты когда хочешь по железнодорожным путям ты вправо посмотри там подводная лодка стоит там парк есть там пишешь пешеходные переходы есть там тропинки есть а то что гостиница Хаят не достроена и уже давным-давно продали Потому что ты … (мат)  об этом никогда не знал и не узнаешь» (орфография и пунктуация сохранены).

Однако другие пользователи соцсетей согласны с мнением Варламова на все 100:

«Конечно горожане сильно любят свой город!!! Но думаю он прав! Все эти неудобства обсуждали ещё 10лет назад и толком нечего не изменилось!!! Основная причина РЕАЛЬНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ!!! ЭТО очевидно! Во всем мире в городах структура пляшет от ПЕШЕХОДОВ ИНВАЛИДОВ МАМОЧЕК И ОБЩЕСВЕННОГО ТРАНСПОРТА !!!- это знают все! во Владе с этим беда реально! Трлтуаров нет с коляской непройтись инвалидам тоже нереально! Общесвенный транспорт тоже ужасный и организован безобразно!!! Корейские автобусы для предприятий но не для города !!!! Непонятные отстойники на Семёновской и Луговой всё это нужно разгонять! Эти площади для горожан но не для бизнесменов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дороги нужно расширять а в место этого идет точечная застройка и в результате сужение!!!!! Ужасс и позорище!!!! Все приезжие иностранцы ржут»

«Все в принципе по делу. Особенно про идиотов которые наезжают на пешеходный переход и стоят там как будто так и надо»

«Прав он, только дальше что? Всем все равно, и 10 лет назад те же жалобы были!»

«На все миллион процентов согласна с комментариями блоггера . Город машин , город просто для людей мало что есть . Одна природа тут красива и все». 

 Елена Миронова

Читайте также:

Словам Варламова во Владивостоке нашли подтверждение

Владивосток не почувствовал миллиардов от Путина

Блогер опозорил полпреда президента

Популярное

Кожемяко снизил районный коэффициент

Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат

Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко

Работать на день больше будут россияне
Загрузка...
Загрузка...