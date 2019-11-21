Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

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Сотрудники министерства внутренних дел совместно с представителями министерства здравоохранения распорядились утвердить новый алгоритм работы с данными о состоянии здоровья автолюбителей, сообщает DEITA.RU.
Нововведения относятся к самой процедуре оформления медицинских справок и медосвидетельствования, когда автомобилист получает водительское удостоверение. Медицинская справка полностью перейдёт в электронное пространство, как отмечает портал «Автовзгляд» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
ГИБДД получит информацию о любом решении медицинской комиссии – как в случае «годности» к управлению транспортным средством, так и при обратном исходе. В случае, если водитель имеет заболевания, препятствующие управлению автомобилем, ГИБДД будет вправе направить водителя на медосвидетельствование, где определят пригодность шофера к данной деятельности.
В случае, если решение будет отрицательным, ГИБДД ликвидирует водительские права автовладельца. Кроме того, «отвертеться» от медосвидетельствования не получится. В случае уклонения водитель также будет лишён собственного водительского удостоверения.
Софья Корф