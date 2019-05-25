Активиста из коренных малочисленных народов отправили в суд – подтверждать свое происхождение, сообщает DEITA.RU. Информацию передает «Новая газета».

В Мурманской области мужчину из малочисленного народа саами попросили доказать свое происхождение в суде после того, как он пришел к омбудсмену за подтверждением права на охотничий промысел. По закону коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока не обязаны платить за лицензию – они вправе предъявить отметку в охотничьем билете, чтобы вопрос был решен. Все шло своим чередом, пока Минприроды не отказалось поставить печать при переоформлении документа в текущем году. И тогда уполномоченный по правам человека предложил мужчине решить вопрос о принадлежности к северным народам через суд. Что примечательно, происхождение мужчины прописано в документах: в свидетельстве о рождении и свидетельстве о браке.

Оказываясь в такой ситуации люди вынуждены платить, чтобы получить данное им по закону.

Анастасия Туркова