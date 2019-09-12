Права и свободы человека обсудили в Приморье

Во Владивостоке состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина (региональное измерение)», сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.

Приветствуя участников конференции от имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края спикер краевого парламента Александр Ролик подчеркнул, что в этой работе важно, чтобы люди не уезжали отсюда, а напротив – находили здесь работу по душе, строили семьи, воспитывали детей. Для этого их права и свободы должны быть максимально защищены.



«В этой связи хотел бы отметить, что по инициативе губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко в конце прошлого года Законодательным Собранием принят пакет законов о социальной поддержке различных категорий жителей Приморского края. Это и закон о детях войны, и законы о материальной поддержке семей, имеющих детей, и о социальной поддержке работников сферы образования и здравоохранения, и ряд других законов. В текущем году мы совершенствовали эти законы с учетом практики их правоприменения. И в этой работе мы всегда находили и находим поддержку в лице института уполномоченного по правам человека в Приморском крае», - сказал Александр Ролик.

Спикер приморского парламента также напомнил, что в целях реализации "майского" Указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" утверждены 49 региональных проектов. Они затрагивают все сферы жизни приморцев и соответствуют 11 национальным проектам. В каждом региональном проекте определены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения. Все это также требует слаженной совместной работы, в том числе с институтом уполномоченного по правам человека. Не случайно, доклад о деятельности уполномоченного, в том числе по вопросам защиты трудовых прав граждан, социального обеспечения, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, охраны здоровья и медицинской помощи ежегодно заслушивается на заседании Законодательного Собрания, а уполномоченный по правам человека в Приморском крае наделен правом законодательной инициативы.







В рамках международной конференции работали две дискуссионные площадки: "Законодательное и нормативно-правовое обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина в российском обществе: противоречия и практика их разрешения" и "Взаимодействие институтов гражданского общества и государства по защите прав человека". На них участники обсудили вопросы соблюдения прав и свобод граждан при размещении помещений, сооружений общественного назначения в многоквартирных зданиях и в непосредственной близости от них, проблемы соблюдения прав граждан на труд и его справедливую оплату, обеспечение прав работающих пенсионеров в системе пенсионного законодательства России, вопросы реализации прав граждан на охрану здоровья в учреждениях УИС на территории ДФО и другие а также обменялись опытом работы в регионах.

Конференция проходит спустя всего несколько дней после завершения юбилейного 5-го Восточного экономического форума, где был закреплен тезис о важности для страны всего Дальневосточного региона. При этом, экономическое развитие дальневосточных территорий и Приморского края невозможно без мощной социальной составляющей и не случайно в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ президент страны Владимир Путин отметил, что достижения в экономике Дальнего Востока нужно конвертировать в "социальный рывок", в принципиально более высокое качество жизни людей.

Дмитрий Санников

Фото: Законодательное Собрание Приморского края