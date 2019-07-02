Прибывший в подтопленный Канск губернатор Красноярского края Александр Усс разгневал местных жителей своей манерой общения, сообщает DEITA.RU.

Горожане, присутствовавшие на встрече с народным избранником, записали на видео весь диалог и выложили его в Сети. Видеозаписи опубликовал паблик во «Вконтакте» НГС.НОВОСТИ Красноярск.

В самом скандальном видео женщина спрашивает главу региона, видел ли он дорогу, которая соединяет город и соседний населенный пункт. Тут же она задается вопросом, что будет, если вода пойдет и дорогу размоет. «Вертолеты к нам будут присылать?» — спросила женщина.

Ответ губернатора, можно сказать, шокировал местных жителей, а затем и пользователей соцсетей. «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — таков был ответ главы региона.

Стоит отметить, что тут же Усс добавил, что если дорогу размоет, то ее восстановят. Однако это не спасло его от праведного гнева россиян. «Этот губернатор однозначно засиделся. Уже разучился (если вообще умел) с людьми по-человечески разговаривать и ставить себя на их место», «У российских чиновников три праздника: стихийное бедствие (нет… бездействием создадим), реконструкция и строительство за бюджетный счет», — пишут россияне.

Добавим, что громкими высказываниями славятся многие чиновники. Так, например, экс-чиновница Ольга Глацких заявила на встрече с молодежью, когда возглавляла соответствующий департамент, что родителей не просили их рожать.

Екатерина Брязгунова