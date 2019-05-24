Творение украинского президента досталось российской компании, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, принёсший ему популярность в качестве человека, олицетворяющего политика.



В России сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск». Ранее сообщалось, что на популярной платформе YouTube россиянам ограничили к нему доступ. Студия-производитель уже пообещала решить все юридические вопросы и вернуть его для зрителей.

Напомним, что самый первый сезон «Слуги народа» вышел на канале «1+1» в ноябре 2015 года, а уже в сентябре 2017 года права на его показ были проданы медиа-гиганту Netflix.