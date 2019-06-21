Инспекторов ГАИ хотят наделить дополнительными полномочиями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".



Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов рассказал изданию, что, по его мнению, государство уже не способно обслуживать существующее количество составов дорожных правонарушений.



Для ускорения этого процесса ведомство предлагает наделить сотрудников ГАИ правом ограничивать действия водительских прав без суда. Также представители МВД считают, что необходимо отказаться от административных арестов.

Данные предложения будут рассмотрены Минюстом в качестве рекомендаций при составлении нового административного кодекса России, который должен вступить в силу уже 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось о том, какую фразу нужно сказать гаишнику, чтобы он сразу вас отпустил.

Дмитрий Шевченко