Для россиян, находящихся за границей, нужно разработать систему эффективной помощь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сетует, что в стране не предусмотрена защите прав ее граждан, находящихся вдали от родины, в заточении, кто осужден не за дело.

В беде нужно помогать, добавляет Слуцкий, так почему бы не создать организацию, которая наймет адвокатов, займется медийным сопровождением ситуаций и защитит права граждан, исходя из сложившейся у них ситуации.

Анастасия Туркова