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Правила аренды квартир изменили в России
Теперь снять помещение на короткий срок не получится,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес ряд изменений в законодательство страны. Одно из них касается правил аренды квартир.
Так, теперь запрещено сдавать квартиры и помещения на сутки и менее. Причина запрета – невозможность использовать жилые помещения в качестве отелей и гостиниц.
Еще несколько запретов для квартир: размещение промышленных предприятий, проведение миссионерской деятельности и использовать для бизнеса и осуществления проф. деятельности.
Елена Миронова
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