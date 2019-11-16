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Правила аренды квартир изменили в России

Квартира

Теперь снять помещение на короткий срок не получится, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес ряд изменений в законодательство страны. Одно из них касается правил аренды квартир.

Так, теперь запрещено сдавать квартиры и помещения на сутки и менее. Причина запрета – невозможность использовать жилые помещения в качестве отелей и гостиниц.

Еще несколько запретов для квартир: размещение промышленных предприятий, проведение миссионерской деятельности и использовать для бизнеса и осуществления проф. деятельности.

Елена Миронова 

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