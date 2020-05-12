Правила безопасных онлайн-покупок озвучил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор опубликовал правила безопасных онлайн-покупок. В условиях пандемии коронавируса и закрытия торговых точек такой способ покупки товаров стремительно набирает популярность, но как не остаться в дураках, сообщает ИА DEITA.RU.



В первую очередь, по мнению организации, стоит опасаться покупок наложенным платежом от физических лиц - велика вероятность мошенничества. Если товар не устроил заказчика, его необходимо отправить обратно. По закону, расходы на пересылку ложатся на покупателя.

Роспотребнадзор предупреждает: перед тем, как приобретать что-либо в интернет-магазине, следует удостовериться, имеется ли на интересующем сайте информация о реквизитах продавца: фирменное наименование (наименование), место нахождения (адрес), режим работы, ОГРН/ОГРИП.

Россиянам также рекомендуют всегда требовать чек на почту. На чеке обязательно должен быть указан адрес продавца.

Отказаться от покупки в интернете можно в течение семи дней после передачи товара. Если же в условиях соглашения этот срок не оговорен - с момента передачи у покупателя есть три месяца, чтобы дать задний ход. Так гласят правила продажи дистанционным способом, утвержденные правительством.

Претензии могут быть высказаны в случае, если продавец предоставил недостоверную информацию, и на ее основании был заключен договор. Неполнота данным также может служить основанием для отмены договора.

По информации Роспотребнадзора, сейчас среди мобильных сервисов существует приложение, позволяющее проверить маркировки товаров. Оно может подтвердить статус продавца и легальность товара. Однако, пока что этот сервис работает для изделий из меха и лекарств.

Роспотребнадзор рекомендует использовать приложение от Федеральной налоговой службы «Проверка кассового чека», которое позволит получать и хранить кассовые чеки в электронном виде, а также проверить их легальность, добросовестность продавца или сообщить о нарушении.