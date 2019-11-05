Правила ЕГЭ меняют в России

Министр просвещения недовольна тем, как все работает сейчас, сообщает DEITA.RU.



В России снова хотят поменять правила сдачи ЕГЭ. Вернее, правила оглашения тем для сочинения по русскому языку для выпускников 11 классов. Без написания этого сочинения дети не допускаются до сдачи экзаменов.

По словам министра просвещения России Ольги Васильевой, правила оглашения тем для сочинения будут менять для того, чтобы выпускники писали их сами, а не списывали из интернета. Министра возмущает еще и то, что даже в списанных сочинениях дети совершают множество ошибок.

Пока непонятно, что именно Минпросвещения будет менять в системе. Помочь в этом ведомству должен Рособрнадзор.

Елена Миронова