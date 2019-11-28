Новости
Полиция рассказала, как пропадают дети
29 Ноябрь 2019, 12:15
Школьник избил палкой одноклассницу
29 Ноябрь 2019, 12:00
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
29 Ноябрь 2019, 11:45
Новый класс автомобилей появится в России
29 Ноябрь 2019, 11:30
Закон Яровой идет в российские школы
29 Ноябрь 2019, 11:15
Буйный дед напал на полицейских
29 Ноябрь 2019, 11:00
Сын полицейского спас пропавшего ребенка
29 Ноябрь 2019, 10:45
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
Правила использования маткапитала меняют
Родители могут потратить детские деньги на неожиданные цели,
сообщает DEITA.RU.
Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который меняет правила использования материнского капитала. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Так, российским семьям разрешат строить не только дома, но и дачи с использованием маткапитала. Также детские деньги можно будет направить на ремонт дома на садовом участке.
Ранее сообщалось о том, что семьи с 2 и более детьми массово просили власти внести этот законопроект. Часто люди предпочитают перестраивать дачный дом и жить в нем всей семьей.
Елена Миронова