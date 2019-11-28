Правила использования маткапитала меняют

Родители могут потратить детские деньги на неожиданные цели, сообщает DEITA.RU.



Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который меняет правила использования материнского капитала. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Так, российским семьям разрешат строить не только дома, но и дачи с использованием маткапитала. Также детские деньги можно будет направить на ремонт дома на садовом участке.

Ранее сообщалось о том, что семьи с 2 и более детьми массово просили власти внести этот законопроект. Часто люди предпочитают перестраивать дачный дом и жить в нем всей семьей.

Елена Миронова