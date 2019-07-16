Использование школьниками своих телефонов на территории учебного заведения регламентируют, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

В Роспотребнадзоре говорят, что регламент уже разрабатывается. Методические рекомендации на этот счет скоро могут появиться в школах, и дети больше не смогут залипать перед экраном весь урок, упуская возможность освоить новый материал, который объясняет учитель.

Варианты действий, согласно плану, рабочая группа должна представить в течение месяца.

Напомним, что Матвиенко дала поручение по созданию рабочей группы Рособрнадзору, Роспотребнадзору и Российской академии образования. Группа должна прописать правила использования смартфонов школьниками, находящимися в учебном заведении.

Анастасия Туркова