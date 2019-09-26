Правила капремонта изменили депутаты

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края в первом чтении поддержали законопроект, который вносит изменения в обязательный перечень работ, выполняемых в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает DEITA.RU.

Из перечня работ теперь вычеркнут переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, замена плоской крыши на стропильную, а также устройство выходов на кровлю. Цель нововведений – повысить эффективность использования средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса. Как полагают разработчики документа, за счет этого увеличится число отремонтированных по программе капремонта крыш.



Как отметила врио вице-губернатора Елена Пархоменко, переустройство кровель не входит в обязательный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, который установлен Жилищным кодексом РФ, и по своей сути относится к реконструкции зданий. Стоимость таких дополнительных работ почти в два с половиной раза дороже капитального ремонта, в то время как их оплата производится за счет фондов, сформированных исходя из минимального размера взносов.



Как показал анализ реализации региональной программы капремонта, за время ее действия с 2015 по 2018 годы в крае были капитально отремонтированы крыши 866 многоквартирных домов, что составляет 7,7 процента от общего количества МКД, включенных в программу. Из них переустройство плоских кровель на скатные выполнено в 263 домах (2,3 процента). При этом средняя стоимость ремонта плоской крыши в 2018 году составила 3,43 млн рублей, а ее переустройства в скатную – 8,09 млн рублей.



По словам Елены Пархоменко, если бы ремонт плоских кровель производился без переустройства, то стоимость выполненного ремонта снизилась бы почти на 900 млн рублей. На эти средства за три года реализации программы дополнительно можно было бы капитально отремонтировать крыши еще в 335 многоквартирных домах.



Внесение поправок в краевой закон о капремонте, исключающих переустройство кровель из перечня работ, выполняемых за счет минимального размера взносов, не лишает жителей права на реконструкцию крыши их дома. Собственники помещений в МКД смогут в любое время принять решение о повышении тарифа на капремонт, за счет которого можно будет провести переустройство плоской кровли на скатную.



Как отметил председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, протекающие крыши – один из самых острых вопросов для жителей многоквартирных домов. «На эту проблему они жалуются чаще всего. Причем люди хотят, чтобы она решалась как можно скорее, чтобы им не приходилось ждать капитального ремонта кровель несколько лет. Поэтому так важно увеличить темпы ремонтных работ. Сегодня для жителей края установлен минимальный размер взноса на капремонт, который не покрывает затраты на переустройство кровель. Исключение этого вида работ из обязательного перечня приведет к значительному увеличению числа отремонтированных крыш. Если же собственники помещений в многоквартирном доме захотят, чтобы на их доме была обустроена скатная кровля, им необходимо будет доплатить разницу между стоимостью капремонта и реконструкции», - подчеркнул Сергей Ищенко.

Дмитрий Санников