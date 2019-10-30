Правила капремонта изменили депутаты

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в обязательный перечень работ, выполняемых в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домовВ соответствии с документом, утвержденном приморскими парламентариями во втором и третьем чтениях, из перечня исключаются переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, замена плоской крыши на стропильную, а также устройство выходов на кровлю.По мнению депутатов, позволит повысить эффективность использования средств фондов капремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса, увеличить число отремонтированных по программе капремонта крыш и обеспечить финансовую устойчивость региональной системы капремонта МКД.Переустройство кровель не входит в обязательный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, который установлен Жилищным кодексом РФ, и по своей сути относится к реконструкции зданий. Стоимость таких дополнительных работ почти в два с половиной раза выше капитального ремонта, в то время как их оплата в настоящее время производится в Приморье за счет фондов, сформированных исходя из минимального размера взносов.За время действия региональной программы капремонта, с 2015 по 2018 годы, в крае были капитально отремонтированы крыши 866 многоквартирных домов, что составляет 7,7 процента от общего количества МКД, включенных в программу. Из них переустройство плоских кровель на скатные выполнено в 263 домах (2,3 процента). При этом средняя стоимость ремонта плоской крыши в 2018 году составила 3,43 млн рублей, а ее переустройства в скатную – 8,09 млн рублей.Анализ реализации региональной программы капремонта показал, что если бы ремонт плоских кровель производился без переустройства, то стоимость выполненного ремонта снизилась бы почти на 900 млн рублей. На эти средства дополнительно можно было бы капитально отремонтировать крыши еще в 335 многоквартирных домах.Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, протекающие крыши – один из самых острых вопросов для жителей многоквартирных домов. "На эту проблему они жалуются чаще всего. Причем люди хотят, чтобы она решалась как можно скорее, чтобы им не приходилось ждать капитального ремонта кровель несколько лет. Поэтому так важно увеличить темпы ремонтных работ", - сказал депутат.Также парламентарий отметил, что сегодня для жителей края установлен минимальный размер взноса на капремонт, который не покрывает затраты на переустройство плоских кровель. Поэтому принято решение идти по пути капитального ремонта крыш, которые предусмотрены конструкцией дома, с использованием современных стройматериалов."Исключение из обязательного перечня таких видов работ, как переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую и замена плоской крыши на стропильную, приведет к значительному увеличению числа отремонтированных кровель. Если же собственники помещений в многоквартирном доме захотят, чтобы на их доме была обустроена скатная крыша, им необходимо будет доплатить разницу между стоимостью капремонта и реконструкции", - пояснил Сергей Ищенко.Внесение поправок в краевой закон о капремонте, исключающих переустройство кровель из перечня работ, выполняемых за счет минимального размера взносов, не лишает жителей права на реконструкцию крыши их дома. В соответствии со статьей 19 данного нормативного акта собственники помещений в МКД смогут в любое время принять решение о повышении тарифа на капремонт, за счет которого можно будет провести переустройство плоской кровли на скатную.Законопроект, который вносит изменения в обязательный перечень работ по капремонту, вступит в силу с 1 января 2020 года. При этом его действие будет распространяться на правоотношения, связанные с оказанием услуг и проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые запланированы к выполнению на основании краткосрочных планов реализации региональной программы капремонта начиная с 1 января 2021 года.Как пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, это позволит соблюсти права тех граждан, которые в этом году уже были проинформированы о перечне работ по капремонту, планирующему в их домах в 2020 году, и приняли решение о переустройстве кровли. В то же время выбрать в следующем году в качестве одного из видов работ, который выполняется за счет фондов капремонта, сформированных исходя из минимального размера взносов, переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, замену плоской крыши на стропильную, а также устройство выходов на кровлю жители края уже не смогут.

Дмитрий Санников