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Правила, которые важно знать при общении с инспектором ГИБДД
Действия сотрудников ГИБДД продиктованы Административным регламентом ведомства. Однако некоторые инспекторы позволяют себе выйти за рамки дозволенного. Как избежать ошибок при общении с сотрудником дорожной полиции, сообщает DEITA.RU.
В первую очередь, необходимо помнить, что сотрудник ГИБДД — это представитель власти. Изначально необходимо выдерживать беседу в уважительном тоне. Если же инспектор ГИБДД в каких-то моментах явно «перегибает палку», необходимо настойчиво, но без агрессии продолжить общение. Как отмечает портал «За рулём», отказываться от подписания протокола не имеет смысла. В худшем случае может произойти неприятное событие, когда под «отказом от подписания протокола», окажется протокол медосвидетельствования. В этом случае водителю грозит лишение прав. Если водитель не согласен с содержанием документа, в протокол необходимо добавить приписку «Нарушения не совершал», при этом копию важной бумаги нужно оставить себе.
Кроме того, если водитель уверен в своей невиновности, одних слов будет недостаточно, поэтому следует озаботиться доказательной базой. Проще говоря, необходимо предоставить запись с видеорегистратора, смартфона или звук с диктофона.
Если же автовладелец до глубины души возмущён произволом инспектора ГИБДД, следует помнить, что на сотрудника можно составить жалобу.
Софья Корф