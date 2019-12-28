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Правила крещения детей изменила церковь
Теперь священники не смогут отказать в таинстве детям и
взрослым, сообщает DEITA.RU.
На этой неделе синод РПЦ снял запрет на крещение детей с именами не из святцев. Об этом сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на официальное церковное издание.
Ранее церковь отказывала крестить детей, если их имена не были в святцах. Теперь же такой запрет снят. Теперь пройти таинство крещения смогут люди с национальными именами или именами в их национальном звучании.
В качестве примера новых имен, с которыми разрешено допускать до таинства, приводятся: Иоанна – Жанна, Иоанн – Джон.
Елена Миронова