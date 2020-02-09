Правила назначения льготных лекарств изменились с 9 февраля

Правила назначения льготных лекарств изменились, сообщает ИА DEITA.RU. Изменения вступают в силу с 9 февраля.

Для лечения хронических заболеваний некоторым категориям граждан лекарства теперь могут назначаться на период до полугода (180 дней). Ранее срок составлял вполовину меньше. Кроме того, контроль как письменными, так и электронными подписями, и печатями будет осуществляться и для рецептов, курс лечения которых расписан менее чем на 60 дней.

Для отдельных категорий лекарств потребуются усиленные меры контроля – подпись, печать врача, печать для бумажных рецептов, а также усиленная электронная подпись. Это коснётся препаратов, обладающих анаболической активностью, как отмечает «Российская газета».

Кроме того, некоторые рецептурные бланки претерпели изменения, появилось специальное место для штрихкода.

Стоит отметить, что в список категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства, пенсионеры не включены, однако они могут приобрести лекарства по медпоказаниям за полцены.

Напомним, ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о методе дезинфекции посылок из Китая, чтобы исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией. Елена Малышева рассказала об этом на своей страничке в социальной сети. Желательно обработать поверхности перекисью водорода или хлорсодержащими антисептиками. Сообщив о мерах предосторожности, известная телеведущая отметила, что во внешней среде коронавирус не сможет долго выживать.