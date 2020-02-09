telegr wh call

Новости

Справки о судимости в райотделах больше не выдают

9 Февраль 2020, 20:01

Правила назначения льготных лекарств изменились с 9 февраля

9 Февраль 2020, 19:32

Поклонская проверит свою национальность по ДНК

9 Февраль 2020, 18:20

Блогер Варламов предложил премировать учителя за разбор нецензурных слов

9 Февраль 2020, 18:04

Россия предлагает Японии ввести безвиз уже 6 лет

9 Февраль 2020, 17:51

Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке

9 Февраль 2020, 17:31

Джекки Чан обещает миллион тому, кто создаст лекарство от коронавируса

9 Февраль 2020, 16:42

Широкие дороги назвали причиной владивостокских пробок

9 Февраль 2020, 16:26

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Правила назначения льготных лекарств изменились с 9 февраля

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

Медики смогут увеличить количество обезболивающих препаратов

Правила назначения льготных лекарств изменились, сообщает ИА DEITA.RU. Изменения вступают в силу с 9 февраля.

Для лечения хронических заболеваний некоторым категориям граждан лекарства теперь могут назначаться на период до полугода (180 дней). Ранее срок составлял вполовину меньше. Кроме того, контроль как письменными, так и электронными подписями, и печатями будет осуществляться и для рецептов, курс лечения которых расписан менее чем на 60 дней.

Для отдельных категорий лекарств потребуются усиленные меры контроля – подпись, печать врача, печать для бумажных рецептов, а также усиленная электронная подпись. Это коснётся препаратов, обладающих анаболической активностью, как отмечает «Российская газета».

Кроме того, некоторые рецептурные бланки претерпели изменения, появилось специальное место для штрихкода.

Стоит отметить, что в список категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства, пенсионеры не включены, однако они могут приобрести лекарства по медпоказаниям за полцены.

Напомним, ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о методе дезинфекции посылок из Китая, чтобы исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией. Елена Малышева рассказала об этом на своей страничке в социальной сети. Желательно обработать поверхности перекисью водорода или хлорсодержащими антисептиками. Сообщив о мерах предосторожности, известная телеведущая отметила, что во внешней среде коронавирус не сможет долго выживать.

Читайте также:

Елена Малышева рассказала, как ликвидировать коронавирус в посылках из Китая

Широкие дороги назвали причиной владивостокских пробок

Закон о дальневосточных овощах рождается в Госдуме

Софья Корф

Популярное

В Приморский край придет почти весенняя погода

ГИБДД возвращается в «цепочку» техосмотра

Широкие дороги назвали причиной владивостокских пробок

«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...