Правила обучения детей-сирот меняют в России

Им предоставят дополнительные права при обучении в вузах, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы намерены изменить правила обучения сирот в университетах и профориентации таких детей еще в период школьного обучения. Об этом РИА «ФАН» рассказал депутат ГД Алексей Кобилев.

По словам депутата, до 2021 года в России действуют правила приема детей-сирот в вузы: им гарантируют обучение на бюджетных местах. Однако из-за недостаточной профориентации сироты, как правило, не идут в университеты. Депутаты предлагают продлить время, когда этой категории граждан предоставляют право на бесплатное высшее образование. Также предлагается усилить работу по профподготовке.

Еще одна проблема – работа во время учебы. Чтобы заработать на жизнь, сиротам приходится подрабатывать. Депутаты предлагают повысить выплаты на период обучения или сделать возможным организацию подработки по специальности.

Елена Миронова