Соответствующие документы утвердило правительство, сообщает DEITA.RU.

На следующей неделе, 26 июня, вступают в силу правила оформления электронной путевки при покупке тура, она позволит уберечь россиян от "сюрпризов" туроператоров. При этом электронные путевки туристы получать пока не смогут, потому что еще не определен оператор, поэтому переход на обмен электронными документами будет постепенный.

В постановлении правительства говорится о том, что электронная путевка поможет автоматизировать процесс сбора и обработки информации о туристском продукте и обеспечить защиту прав потребителей. В нем будут содержаться основные данные об отдыхе. Оплата путевки также возможна через платежную систему.

Представители власти отмечают, что данные путевки будут доступны не только операторам и турагентам, но и исполнительным органам власти и самим туристам. Это главное отличие электронных путевок от обычных. Заказчик сможет отслеживать движение своих средств в онлайн режиме и знать, за что было оплачено. Как отмечают участники рынка, пока к новой системе остаются вопросы, поэтому ожидается, что будут дополнительные постановления.

В настоящее время оформление электронным способом добровольное. Но в ближайшие годы законодатели планируют сделать его обязательным.

Напомним, что в прошлом году о банкротстве заявило сразу шесть туроператоров. Общий ущерб потребителям составил 2,5 млрд рублей. В этом году подобная коллизия произошла с туроператором Sky Travel, по вине которого более 200 юных спортсменов из Приморья не смогли улететь на всероссийские соревнования. Общий ущерб от действия компании составил более 2 миллионов рублей. В отношении действий руководителей предприятия были возбуждены уголовные дела следователями СК РФ по статье «Мошенничество».

Иван Юрьев