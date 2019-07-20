Законодательство об охотничьих хозяйствах в России в ближайшее время ждут большие изменения, сообщает DEITA.RU.

Об этом министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин рассказал во время визита в Кабардино-Балкарию.

По его словам, охотничье направление ждут большие изменения. « В ближайшее время будут приняты законы, которые позволят и иностранным охотникам в том числе приезжать на территорию России и чувствовать себя не хуже, чем в Европе», - заявил глава Минприроды.

На прошлой неделе комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал принять во втором чтении два законопроекта об охоте. Один касается платежей за пользование охотничьими ресурсами, второй проблем закупки лекарств, которые необходимы для ликвидации различных эпидемий среди диких животных.

Размер годового сбора теперь должен будет указываться непосредственно в охотхозяйственном соглашении, а закупать лекарства для животных станут ответственные органы государственной власти. Дату вступления закона в силу парламентарии предлагают перенести с 1 января на 1 июня 2020 года, чтобы охотпользователи смогли провести все необходимые административные процедуры по изменению охотхозяйственных соглашений своевременно.

Дмитрий Санников