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Правила охраны детских садов ужесточат
Для разработки поправок в постановление правительства
Госдума привлекла Росгвардию, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы намерены разработать новые правила охраны детских садов и школ в России. Об этом сообщается на сайте ГД.
Как заявил зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, совершенно очевидно, что необходимо прописывать детальные требования для сотрудников ЧОПов, которые работают в детских учреждениях. Также зампредседателя напомнил, что, согласно постановлению правительства, все десткие учреждения, в которых более 100 человек (дети и педагоги) обязаны заключать договор на охрану с ЧОПами. Однако это условие не всегда выполнимо: в некоторых населенных пунктах нет ни одного такого предприятия.
Депутаты совместно с Росгвардией разработают требования для охранников: ужеточно это будут молодые люди, подготовленные физически и психологически к работе по охране детей.
Напомним, в четверг, 31 октября, неадекватный вооруженный мужчина зашел в детский садик и убил 6-летнего мальчика. Как стало известно СМИ, садик был под охраной и дверью на замке. Но охранник, услышав звонок, открыл дверь незнакомцу.
Елена Миронова