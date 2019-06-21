На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты Думы Владивостока рассмотрели поправки в проект МПА о перепланировке жилых и нежилых помещений, вопрос о прокате лошадей и пони, заслушали информацию администрации города о ремонте жилищного фонда, благоустройстве территорий города, о развитии системы коммунальной инфраструктуры, сообщает DEITA.RU.

В заседании комитета приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместители главы администрации города Тарас Фищук, Владимир Черепков, руководители управлений городской администрации.

Депутаты рассмотрели поправки в проект муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 07.03.2006 № 8-МПА «Положение о порядке рассмотрения заявлений и принятия решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений, переводе жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения».

Председатель комитета Наталья Войновская напомнила, что 30 мая Дума города Владивостока приняла проект МПА в первом чтении. Документом предлагается в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства термины «жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах» заменить словами «помещения в многоквартирных домах». Также предусмотрены последствия несоблюдения установленного порядка согласования переустройства и перепланировки помещений в жилых домах для собственников и нанимателей данных помещений.







На заседании комитета депутаты рассмотрели четыре поправки в проект МПА, которые внесла председатель комитета Наталья Войновская.

Комитет поддержал поправки и рекомендовал Думе города Владивостока принять проект МПА во втором и третьем чтениях.

На заседании комитета депутаты рассмотрели обращение граждан по вопросу организации проката лошадей и пони на территории города Владивостока.

Председатель комитета Наталья Войновская проинформировала, что Правилами благоустройства территории Владивостокского городского округа запрещен прокат, проведение выставок лошадей и других животных в не установленных для этих целей местах. В результате прокатчики лошадей и пони не могут на законных основаниях осуществлять свою деятельность в популярных среди горожан и гостей города местах отдыха. В связи с этим авторы обращения просят установить в городе места для проката животных.

Наталья Войновская сообщила, что по данному вопросу комитет направил запрос в администрацию города с просьбой предоставить перечень мест для проката животных. В полученном ответе говорится, что настоящее время на территории Владивостокского городского округа отсутствуют общественные территории, пригодные для организации указанной деятельности.







В ходе обсуждения депутаты, отметив востребованность услуги по прокату лошадей и пони среди жителей и гостей города, а также необходимость поддержки предпринимательской деятельности, рекомендовали администрации города проработать вопрос об организации мест для проката животных, используя положительный опыт других муниципальных образований.

На заседании комитета депутаты заслушали и приняли к сведению информацию администрации города о ремонте жилищного фонда, благоустройстве территорий города, о развитии системы коммунальной инфраструктуры.