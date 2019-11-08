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Правила переселения из аварийного фонда меняют в России
Депутаты заявили о необходимости гарантировать переселенцам
соблюдение конституционных прав, сообщает DEITA.RU.
В Госдуме состоялось предварительное обсуждение инициативы правительства об изменении правил переселения из аварийного жилья. По словам заместителя председателя комитета по контролю и регламенту Натальи Костенко, депутаты в целом поддерживают эту идею, но в ней есть множество недоработок, которые необходимо устранить к первому чтению.
Прежде всего, многие изменения относятся к подзаконным актам правительства – поэтому нет понимания, как закон будет исполняться. Именно поэтому уже к 1 чтению необходимо привести Жилищный кодекс в соответствие, а также получить конкретику о содержании подзаконных актов.
Главные изменения, которые должны произойти: запрет на переселение в маневренный фонд и предоставление гражданам равноценного по площади жилья. Кроме того, предлагается субсидировать проценты по ипотеке тем, кто хочет увеличить площадь будущей квартиры. Еще одно изменение, которое потребовали депутаты – продумать действия в тех случаях, когда равноценной квартиры на рынке не окажется, а у семьи будет маленький доход для ипотеки.
Елена Миронова