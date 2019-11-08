telegr wh call

Новости

«Будем ходить по капоту и крыше»: автомобиль заблокировал сразу два прохода

9 Ноябрь 2019, 15:21

Россиян запишут в иностранные агенты за репосты

9 Ноябрь 2019, 15:06

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

9 Ноябрь 2019, 14:20

«Заразы ходячие» заражают россиян

9 Ноябрь 2019, 14:06

Последние белухи покидают «китовую тюрьму»

9 Ноябрь 2019, 13:48

Медведев повысил пособие по безработице

9 Ноябрь 2019, 13:08

Плохую воду нашли в регионе

9 Ноябрь 2019, 12:34

ОСАГО повышают до двух миллионов

9 Ноябрь 2019, 12:14

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Правила переселения из аварийного фонда меняют в России

аварийное жилье

Депутаты заявили о необходимости гарантировать переселенцам соблюдение конституционных прав, сообщает DEITA.RU.

В Госдуме состоялось предварительное обсуждение инициативы правительства об изменении правил переселения из аварийного жилья. По словам заместителя председателя комитета по контролю и регламенту Натальи Костенко, депутаты в целом поддерживают эту идею, но в ней есть множество недоработок, которые необходимо устранить к первому чтению.

Прежде всего, многие изменения относятся к подзаконным актам правительства – поэтому нет понимания, как закон будет исполняться. Именно поэтому уже к 1 чтению необходимо привести Жилищный кодекс в соответствие, а также получить конкретику о содержании подзаконных актов.

Главные изменения, которые должны произойти: запрет на переселение в маневренный фонд и предоставление гражданам равноценного по площади жилья. Кроме того, предлагается субсидировать проценты по ипотеке тем, кто хочет увеличить площадь будущей квартиры. Еще одно изменение, которое потребовали депутаты – продумать действия в тех случаях, когда равноценной квартиры на рынке не окажется, а у семьи будет маленький доход для ипотеки.

 Елена Миронова

Читайте также:

Капремонт не оправдал себя: износ жилфонда увеличивается

Менять «хрущевки» на небоскребы будут во всех регионах

«Негодные новостройки» - переселенцы из аварийного жилья попали в западню

Популярное

Огромная пробка сковала региональную трассу

Украина закрыла границу с Россией

Банковские карты больше не понадобятся россиянам

Медведев повысил цены на билеты в Москву
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...