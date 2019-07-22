С 19 августа в России начнут действовать новые правила провоза в багаже некоторых фруктов, овощей и цветов через государственную границу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Уже через месяц россиянам будет позволено привезти из-за границы пять килограммов овощей и фруктов и три букета цветов. В каждом букете должно быть не более 15 цветков, листьев и других растений.

В случае, если пересекающему границу необходимо взять с собой больше фруктов, необходимо иметь фитосанитарный сертификат.

По имеющей информации, новые правила будут распространены на следующие фрукты и овощи: абрикосы, авокадо, ананасы, бобовые, вишня, гуава, инжир, капуста, клубни, луковицы, манго, мангустин, морковь, огурцы, орехи, персики, редис, репа, сливы, томаты, финики, цитрусовые и черешня.

Новые требования распространяться на все виды транспорта, в том числе авиаперевозки, железнодорожный и водный транспорт, автобусы.

Ранее прошла информация о том, что в России планируется повысить пошлины на ряд пищевых ингредиентов. Речь идёт в первую очередь о соке апельсинов, масле и сыворотке. В общей сложности возможно повышение пошлины сумму, превышающую три процента, но не достигающую 10. В связи с чем возможно подорожание продуктов на 13 процентов.

Екатерина Брязгунова