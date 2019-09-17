Правила получения квартир военнослужащими изменятся

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Военнослужащих, у которых близкие родственники служат по контракту, не лишат права на квартиру, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон рассмотрят в Государственной Думе во вторник, 17 сентября.

Идея изменить правил получения военными собственной крыши над головой решили изменить после того, как Анатолий Удовиченко обратился в суд с требованием восстановить его права на обеспечение жильем. Лишили его заветной квартиры из-за того, что служащая по контракту супруга приняла участие в накопительно-ипотечной системе. Проще говоря, семья военных уже «получила» квартиру на весьма выгодных условиях.

Рассмотрев материалы дела суд постановил в правах на обеспечение жильем Анатолия Удовиченко, а действующие нормы пересмотреть, так как они ущемляют права некоторые категории военнослужащих.

Екатерина Брязгунова

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