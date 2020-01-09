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Правила продажи табачных изделий опять поменяли
Упаковывать и продавать по новым правилам уже начали,
сообщает DEITA.RU.
В России снова изменились правила продажи и изготовления табачных изделий. На этот раз регулировать стали жевательный табак и его производные.
Новый ГОСТ для снюсов составило НИИ табака, махорки и табачных изделий России. Новый стандарт касается жевательного табака из табачного сырья с добавлением или без добавления нетабачного сырья и других ингредиентов. Допускается также добавление соусов и ароматизаторов.
Продавать упаковки снюса без надписи «Это табачное изделие вредит вашему здоровью» теперь запрещено.
Елена Миронова