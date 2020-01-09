Правила продажи табачных изделий опять поменяли

Упаковывать и продавать по новым правилам уже начали, сообщает DEITA.RU.



В России снова изменились правила продажи и изготовления табачных изделий. На этот раз регулировать стали жевательный табак и его производные.

Новый ГОСТ для снюсов составило НИИ табака, махорки и табачных изделий России. Новый стандарт касается жевательного табака из табачного сырья с добавлением или без добавления нетабачного сырья и других ингредиентов. Допускается также добавление соусов и ароматизаторов.

Продавать упаковки снюса без надписи «Это табачное изделие вредит вашему здоровью» теперь запрещено.

Елена Миронова