Автолюбители могут столкнуться с новыми сложностями при прохождении ТО, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Национальная технологическая инициатива "Автонет" сообщила о том, что в России планируется обязать автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков проверять корректность работы кнопки вызова аварийных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Руководство "Автонета" считает, что закрепить такую обязанность нужно на законодательном уровне. Как отмечают в организации, это необходимо для того, чтобы покупатель машины точно знал, что его кнопка работает.

При этом, предлагается ввести такую проверку во время планового прохождения техосмотра, а также при перепродаже автомобиля.

Напомним, что ЭРА-ГЛОНАСС была введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году.

Дмитрий Шевченко