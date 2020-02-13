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Правила провоза багажа меняет Минтранс

вокзал, поезд, сумка

Все пассажиры поездов должны иметь равный доступ к услугам

Министерство транспорта России планируем поменять правила провоза багажа в поездах, сообщает ИА DEITA.RU. Ведомство считает необходимым уравнять права пассажиров с верхних и нижних полок.

Как пишет РИА Новости, действующие сейчас правила РЖД не согласованы между собой. Согласно одному, пассажир с нижней полки имеет преимущественное право на место для багажа внизу. При этом по второму правилу есть гарантия равного доступа ко всем услугам.

Минтранс намерен разделить багажные полки внизу пополам: по одному месту для пассажира с нижней полки и верхней. Каждый из пассажиров может взять в вагон 1 место багажа весом не более 36 кг, при этом размер по сумме трех измерений не должен превышать 180 см.

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