В России изменились правила фитосанитарного контроля в аэропортах и других пунктах приграничного пропуска, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

С сегодняшнего дня, 19 августа, в стране вводятся ограничения для граждан по провозу некоторой продукции в багаже через государственную границу.

Речь идёт о продукции, подпадающей под карантин. Так, после вступления в силу новых правил, в багаже и ручной клади россияне смогут ввезти в страну не более пяти килограммов фруктов и овощей.

В случае если объёмы овощей и фруктов будут превышать установленные нормы, то пограничная служба будет в праве потребовать от гражданина фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счёт собственника.

В одном списке с фруктами и овощами оказались также орехи, бобовые, клубни и некоторые другие позиции. Ограничения также коснулись рождественских ёлок и веток хвойных деревьев.

Также под новые правила попали и цветочные букеты. Теперь пассажир любого вида транспорта сможет пересечь границу максимум с тремя букетами, в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Дмитрий Шевченко