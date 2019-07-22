Разводящимся придётся посещать психолога до разрыва отношений, сообщает DEITA.RU.

Перед тем как органы государственной регистрации признают брак недействительным, законным супругам придётся три месяца походить на консультации со специалистом.

Принятие окончательного решения о расторжении брака будет приниматься только после соблюдения этого нового правила. Как пишет газета The Guardian новелла появилась в Дании.

Отмечается, что именно в этой европейской стране зафиксирован один из самых высоких показателей по разводам и до недавнего времени жители страны могли расторгнуть брак, просто заполнив простую онлайн-форму.

По данным властей, в 2018 году было зарегистрировано 15 тысяч разводов, что составляет почти половину браков, в связи с чем и было решено изменить подход к разрыву брака.

Дмитрий Шевченко