Правила российской "зоны" уйдут за границу

Путин подписал соответствующий указ, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин подписал указ, меняющий систему профессиональной подготовки сотрудников российских тюрем. Указ уже опубликован на официальном сайте.

Проект президентского указа подготовило Министерство юстиции. Изменения, которые скоро вступят в силу, предполагают, что теперь российские тюремщики смогут работать и в иностранных тюрьмах.

Речь идет о выпускниках образовательных учреждений ФСИН. Их теперь будут готовить не только к работе в России: так как после окончания обучения они могут отправиться в тюрьмы за рубежом.

Елена Миронова