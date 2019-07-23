Перечень объектов, за которые будет браться дополнительный сбор за утилизацию, расширен в России, сообщает DEITA.RU.

С сегодняшнего дня, 23 июля, в стране вступило в силу постановление кабинета министров, согласно которому расширяется перечень машин, за которые нужно платить сбор.

Ими стали самоходные машины и прицепы, которые к ним крепятся, а также трамбовочные машины. Ранее этот же список уже был пополнен грейдерами, гусеничными кранами, дорожными катками и другими единицами техники.

Напомним, что данный сбор был введён в 2012 году. Целью его уплаты является поддержание безопасного уровня экологии.

Дмитрий Шевченко