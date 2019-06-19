Беспредел на дорогах должен был стать меньше с появлением камер видеофиксации, но как бы не так. Неправомерных штрафов стало едва ли не больше. Чтобы урегулировать этот вопрос и карать только нарушителей, порядок установки камер поменяют, сообщает DEITA.RU. Устанавливать камеры фотофиксации и видеофиксации частникам хотят запретить.

Только муниципальные органы и государство будут вправе размещать камеры, отслеживающие движение на дорогах. Правительство определит нормативы размещения камер на дорогах, требования к обработке информации и ее хранению. Приборы должны быть подобраны по конкретных техническим характеристикам, чтобы данные не искажались. Никакой аренды и вольной трактовки снятого камерой материалов быть не должно, считают авторы инициативы.

Анастасия Туркова