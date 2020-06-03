Правила возврата средств за билеты и путёвки компании смогут изменять в одностороннем порядке

Совет Федерации 2 июня одобрил третий пакет законопроектов, нацеленных на поддержку населения в период пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

Одна из поправок в законодательство в этом пакете – это возможность перевозчикам в одностороннем порядке изменять основания и порядок переноса брони или возврата средств за неиспользованные билеты. Они смогут воспользоваться таким правом, если в стране будет объявлен режим повышенной готовности или режим ЧС. Порядок и срок возврата средств клиентам устанавливает Кабмин. Это касается любых пассажирских перевозок: самолётом, поездом, морским или речным транспортом.



Зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин отметил, что сейчас некоторые недобросовестные перевозчики продают билеты, потом отменяют рейсы, а деньги обещают вернуть только через три года. Новый закон должен исключить такое злоупотребление.

Правительство намерено вмешаться и в деятельность турфирм, установив порядок изменения условий, оснований и сроков возврата средств за неиспользованные путёвки или их замены на равноценный туристический продукт. Это коснётся тех путёвок, которые были приобретены до 31 марта 2020 года включительно.

Одобренный антикризисный пакет также включает в себя меры поддержки малого и среднего бизнеса и семьям с детьми. Максимальный размер пособия по безработице для тех, кто потерял работу в коронавирусный кризис, находясь в декретном отпуске, повысили до 13 504 руб., а минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет подняли до 6 752 руб. Предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, осуществляющие свою деятельность в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, могут без штрафных санкций разорвать договор аренды недвижимости под свой бизнес без уплаты штрафа.