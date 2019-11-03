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Правила выдачи квартир молодым семьям меняют
Возрастной ценз решили скорректировать в ближайшее время,
сообщает DEITA.RU.
Минстрой разработал поправки в правила госпрограммы по улучшению жилищных условий для молодых семей. Об этом сообщает «Российская газета».
Если поправки примут, то возраст участников поднимут с 35 до 40 лет. Такое поручение ранее дала зампред правительства Татьяна Голикова. Такие изменения будут гарантировать помощь россиянам в получении жилья или части средств на его покупку.
Изменения продиктованы тем, что все больше людей предпочитает вступать в брак в позднем возрасте. Например, для большинства это 25-34 года.
Ранее сообщалось о том, что на Дальнем Востоке на пять лет введут льготную ипотеку под 2%. Получить ее смогут молодые семьи и владельцы дальневосточных гектаров.
Елена Миронова