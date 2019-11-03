Правила выдачи квартир молодым семьям меняют

Возрастной ценз решили скорректировать в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.



Минстрой разработал поправки в правила госпрограммы по улучшению жилищных условий для молодых семей. Об этом сообщает «Российская газета».

Если поправки примут, то возраст участников поднимут с 35 до 40 лет. Такое поручение ранее дала зампред правительства Татьяна Голикова. Такие изменения будут гарантировать помощь россиянам в получении жилья или части средств на его покупку.

Изменения продиктованы тем, что все больше людей предпочитает вступать в брак в позднем возрасте. Например, для большинства это 25-34 года.

Ранее сообщалось о том, что на Дальнем Востоке на пять лет введут льготную ипотеку под 2%. Получить ее смогут молодые семьи и владельцы дальневосточных гектаров.

Елена Миронова