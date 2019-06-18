Срок изменения зарплатного банка изменят с 5 рабочих до 15 календарных дней, сообщает DEITA.RU. Соответствующие изменения вносятся в 136-ю статью Трудового кодекса.

В статье прописано, что работники, желающие отказаться от банка, который выбрали работодатели, имеет право за пять дней до начисления заработной платы подать необходимые документы в бухгалтерию, после чего зарплата будет начисляться на счет в другом банке.

Данная мера необходима, в первую очередь для того, чтобы облегчить жизнь бухгалтерам организации.

Екатерина Брязгунова