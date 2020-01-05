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Правила выхода на пенсию меняются в 2020 году

пенсия

Мужчины будут выходить на пенсию в 61,5 год, женщины – в 56,5 лет, сообщает DEITA.RU. Кроме того, изменения претерпели и требования к количеству пенсионных баллов, и стажу, которые необходимы для оформления пенсионных выплат.

Норма стажа в 2020 году равняется одиннадцати годам, тогда как в ушедшем году для выхода на пенсию хватало и десяти лет.

Также с 2020 года сотрудник для того, чтобы выйти на пенсию должен накопить не менее 18,6 балла. В 2019 году норма равнялась 16,2 балла.

Значения стажа и баллов для назначения страховой пенсии будут планомерно увеличиваться до 2025 года.

Кроме того, существует ряд случаев, когда пенсия может быть уменьшена. Так, пересчитать пенсию могут в случае излишек пенсионных выплат, которые произошли ранее. Долги или штрафы по квартплате также могут быть основанием для взыскания суммы до полного погашения задолженности. Также уменьшению пенсии может поспособствовать переезд в регион, где местным законодательством утверждён меньший районный коэффициент.

Напомним, в наступившем, 2020 году пенсии будут проиндексированы поэтапно. Так, в начале года увеличатся страховые пенсионные выплаты, с 1 апреля увеличение коснётся социальных пенсий, в августе обрадуются работающие пенсионеры, а с октября пенсии повысят военным.

Софья Корф

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