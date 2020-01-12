Правила выплаты отпускных меняют в России

Правительство Дмитрия Медведева меняет правила выплаты отпускных, сообщает DEITA.RU по материалам Роструда.

Предполагается, что в новом законе будет установлена норма, по которой отпускные должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.

До недавнего времени, как напоминают специалисты Роструда, отпускные начислялись за три календарных дня. По новому законопроекту, если сотрудник уходит в отпуск в понедельник, 22 числа, то отпускные ему должны быть перечислены уже 16 числа.

Сейчас в Трудовом кодексе прописано, что заявление на отпуск работнику нужно написать не позднее чем за две недели. При этом можно писать и позже, однако в этом случае работодатель вправе отказать в отпуске. В новом законе такой пункт будет учтен, как и то, что работник решил уйти в отпуск неожиданно.

Дмитрий Санников