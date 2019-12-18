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Правила записи в детский сад поменяют в России
Изменения уже одобрили депутаты Госдумы, сообщает DEITA.RU.
В среду, 18 декабря, депутаты Госдумы приняли закон, который меняет правила записи детей в детские сады. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, депутаты решили внести изменения в две статьи Закона "Об образовании в РФ". В стране предлагается создать единую систему записи детей в сады. Правила для функционирования электронной записи для всех регионов будут одни.
Ранее сообщалось о том, что в России обязали учебные заведения принимать братьев и сестер в один сад и школу не зависимо от прописки.
Елена Миронова
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