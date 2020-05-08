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Правильная кепочка может защитить от коронавируса
Дополнительную защиту от заражения коронавирусом, по мнению доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, дает головной убор, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказал Анатолий Альтштейн «Пятому каналу», вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток. Опасаясь заражения коронавирусом, многие забывают об этом возможном способе распространения заболевания, вследствие чего не применяют необходимые средства защиты. По словам эксперта, помочь избежать потенциального заражения может головной убор.
Комментируя возможность прогулок россиян в городах, где еще не ввели строгие ограничительные меры эксперт напомнил о важности соблюдать социальную дистанцию.
Альтштейн добавил, что угроза заражения коронавирусом существует как в больших городах, так за их пределами. Сейчас многие едут на дачи, предполагая, что тем самым могут снизить риск заболевания коронавирусом. Однако, по мнению медика, места большого скопления людей сейчас можно найти, в том числе и за городом, а находиться в них, безусловно, опасно.