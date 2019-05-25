Водители часто передают друг другу «спасибо», мигая аварийкой. Но не все знают, сколько раз нужно мигнуть, чтобы поблагодарить, сообщает DEITA.RU.

Кто-то довольствуется одним миганием и считает, что этого достаточно. А вот опытные дальнобойщики количество сигналов считают – от этого зависит смысл послания. Одно мигание распространено только в России, и не рекомендуется: слишком легко не заметить. Несколько миганий – вполне достаточно.

Считается, что два мигания – это «спасибо», а сигнал клаксона в ответ – «пожалуйста». Тройная «аварийка» - извинение. Например, если вы случайно кого-то подрезали или заставили резко затормозить. Слишком надолго «аварийку» тоже лучше не включать: возникнет мысль, что ваш автомобиль не исправен.

Анастасия Туркова